Oswaldo de Oliveira é o nome ideal para comandar o Palmeiras?

Perto de ser anunciado como o novo técnico Palmeiras, Oswaldo de Oliveira chega ao alviverde pouco mais de três meses após a sua demissão do Santos, último clube que comandou. A diretoria reformulará completamente o elenco palmeirense após o desempenho fraquíssimo dentro de campo em 2014, que quase culminou em rebaixamento no ano do centenário.

A montagem da nova equipe deve mesclar os reforços que chegarão até o próximo ano – Amaral, volante ex-Goiás, por enquanto, é o único confirmado – e alguns garotos que conseguiram se salvar das críticas que o time sofreu ao longo do ano. Valdivia, Fernando Prass e os argentinos trazidos pelo técnico Ricardo Gareca também devem ficar.

Na sua opinião, Oswaldo de Oliveira é o treinador certo para comandar a reformulação que o Palmeiras precisa?

