Outro gaúcho

A comunidade esportiva mundial vai achar que somente os gaúchos são árbitros no Brasil. Depois de Carlos Eugênio Simon, Leonardo Gaciba foi o escolhido para ser preparado pela Fifa para atuar na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010. Entre os dias 23 e 27 deste mês, ele estará em Zurique, na sede da entidade máxima do futebol, realizando testes físicos, teóricos, além de exames médicos.

Gaciba, 35 anos, entrou para o quadro da Fifa em 2005. Nos dois últimos anos foi eleito como o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, no prêmio distribuído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Se a Fifa chamou o Gaciba, a gente tem a idéia de que ele é o candidato para apitar na Copa do Mundo de 2010. Se não houver algum acidente de percurso, provavelmente deve ser ele o árbitro da Copa do Mundo pelo Brasil”, ratificou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Edson Rezende.

Aprovado ou reprovado? Alguém se lembra de alguma do Gaciba?