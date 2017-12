Palmeiras em melhores condições para o clássico

Pela primeira vez talvez nos últimos quatro anos vejo o Palmeiras em melhores condições que o São Paulo. O jogo será domingo, no Morumbi, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Caio Júnior venceu as duas partidas que fez, com certa qualidade. Bateu o Flamengo no Rio, e o Figueirense no Palestra Itália. Tudo bem que o time de Santa Catarina jogou com reservas, mas o Palmeiras sobrou naquela partida. E só não fez mais que dois gols porque desistiu do jogo no segundo tempo.

O São Paulo ainda sofre com os maus resultados do Paulista e da Libertadores. Não vem jogando bem. O presidente assumiu papel que não lhe cabia, provocando tremendo incômodo a Muricy Ramalho. Os palmeirenses, sempre acostumados a espiar o rival pelo muro do CT, agora estão sendo observados pelos são-paulinos. Esta é a cena para o clássico domingo.

