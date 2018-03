Palmeiras precisa tirar o salto alto

Ao final do jogo entre Palmeiras e Portuguesa (empate por 1 a 1), Marcos disse que o time deveria esquecer a festa pelo título do Paulistão e jogar com seriedade o Campeonato Brasileiro. E o goleiro está certo.

Os jogadores do Palmeiras abusaram do preciosismo e desperdiçaram vários gols ao tentar enfeitar, com aquele toque a mais. Se tivesse atuado com seriedade, como alertou Marcos, o time teria vencido com tranqüilidade.

O Palmeiras é sim favorito ao título do Brasileirão e apresenta, no momento, o melhor futebol entre os quatro paulistas. Mas se não tirar o salto alto, a situação pode se complicar no final…

Quem fez feio na rodada foi o Santos. Com Molina em má fase, o alvinegro praiano é um time fraco e depende da pontaria de Kléber Pereira. Contra o Cruzeiro, o Santos teve boas chances para sair na frente. Mas perdeu o pique no segundo tempo e agradeceu por só ter levado quatro gols.

Já o São Paulo, sem Adriano, fica enfraquecido em sua principal jogada: a bola aérea. Aloísio não tem a mesma precisão no cabeceio, nem a mesma explosão do Imperador nos chutes. O tricolor paulista precisa de reforços se quiser brigar pelo título.

SÉRIE B

Já na Série B, o Corinthians mostra que subirá com folga. O clube de Parque São Jorge é infinitamente superior aos rivais. A única dúvida é saber com quantas rodadas de antecedência que o time estará matematicamente classificado.