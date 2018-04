Palmeiras se livrou de um peso

Vágner Love não fará falta ao Palmeiras. Sem vontade de continuar no clube, o jogador enfim conseguiu sua liberação para atuar no Flamengo até o dia 31 de julho.

Contratado como estrela pelo alviverde no ano passado, com salário estimado em R$ 400 mil, Love decepcionou dentro de campo.

O jogador ainda se envolveu numa briga com torcedores organizados e ficou sem clima.

Se continuasse no Palestra Itália, Vágner Love atuaria sem vontade no Paulistão e poderia prejudicar a campanha do clube.

O jogador, agora, tentará recuperar o prestígio de sua imagem no rubro-negro, que tem a Libertadores pela frente.

Ao Palmeiras, resta correr atrás de um outro atacante para 2010. O sonho é ter Kléber, do Cruzeiro. Marcelo Moreno, que se destacou no Brasil pelo clube de Minas, também surge como opção.