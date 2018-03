Palmeiras sobrou diante da Ponte

A conquista do Palmeiras é inquestionável. A goleada sobre a Ponte Preta por 5 a 0 não surpreendeu. Ao fechar parceria com a Traffic, no início do ano, a diretoria investiu alto para voltar a conquistar títulos, assim como na época da Parmalat. E Vanderlei Luxemburgo é especialista em estaduais.

Agora, o desafio de Luxemburgo é vencer em outras competições. No Brasileirão, que começa neste final de semana, o treinador tem como principal meta obter uma vaga na Copa Libertadores 2009, torneio que Luxa não tem em seu vitorioso currículo.

O Palmeiras, turbinado pelo dinheiro da Traffic, vai montar um elenco ainda mais forte, o que o qualifica como favorito ao Nacional.

Ao torcedor da Ponte Preta, resta torcer para o clube não sofrer um grande desmanche. Do contrário, retornar à Série A do Brasileirão será praticamente impossível.