Palmeiras: Tite não tem nenhuma culpa

Muita gente tem culpado o técnico Tite pelos maus resultados do Palmeiras nas últimas rodadas. Coitado dele! Não fosse o bom trabalho de Tite pós-Copa, o Palmeiras fatalmente estaria colado ao Santa Cruz e ao Fortaleza. Bastaram algumas vitórias para que o torcedor começasse a sonhar com a Libertadores. Com o atual time, o Palmeiras não tem nenhuma condição de ficar entre os quatro ou cindo melhores do Brasileiro. É verdade que o treinador pode ter errado alguma coisa na escalação ou demorado para fazer uma ou outra substituição. Mas vejam o banco do Palmeiras. O “craque” é o Roger, que fez dois ou três gols em quase um ano de São Paulo. E, sempre que entra no segundo tempo, vai mal – com exceção do jogo contra o Santa Cruz, em que fez um gol (gol, aliás, que até o Obina no pior de seus dias faria). Se escapar do rebaixamento, o Palmeiras já vai estar no lucro! E, se cair, a culpa não será do Tite.

