Palmeirenses ironizam são-paulinos após vitória no clássico

Os torcedores do Palmeiras não perdoaram o goleiro Rogério Ceni e os são-paulinos após a vitória fácil por 3 a 0 no Allianz Parque. O camisa 1 do São Paulo foi alvo da maioria das piadinhas que rolam na internet após falhar e levar um gol de cobertura de Robinho nesta quarta-feira.

O Palmeiras não tinha somado nenhuma vitória nos últimos 10 clássicos e desencantou justamente diante do rival da última vitória, um 2 a 1 no ano passado. Foi a primeira vitória palmeirense em 2015 diante de rivais da Série A do Campeonato Brasileiro.