Para onde deve ir a camisa do Romário?

Depois da partida de domingo em que marcou três gols na vitória do Vasco sobre o Madureira, por 4 a 1, o artilheiro Romário ficou a cinco do milésimo. Na segunda-feira, no Rio, começaram as especulações para saber onde ficará a camisa do feito histórico.

Uns defendem que devem ficar com no Vasco, em um museu, com os pais ou o próprio, um grupo espera que Romário faça um leilão e reverta o dinheiro arrecadado para uma instituição de caridade. A primeira camisa da contagem regressiva, que tinha o número 13 nas mangas, foi leiloada e arrecadou cerca de R$ 10 mil para uma instituição que cuida da pacientes com Síndrome de Down. A filha caçula do artilheiro, Ivy, é portadora da síndrome.

E para quem ou onde você mandaria a camisa do milésimo gol do Romário?