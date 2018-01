Se alguém superou enormes dificuldades e fez um grande trabalho na Alemanha, este foi Giuliano Villa Nova ou como gosto de chamá-lo: o Juju Maionesi. Mesmo pequeno e franzino encarou como um leão os chatíssimos franceses, liderados pelo incompetente técnico Raymond Domenech. E as intermináveis viagens de trem? Aprendi com ele a me virar e conseguir chegar na distante Bad Kissigen, concentração do Equador. Tive o orgulho de trabalhar com um verdadeiro profissional e que considero um amigo leal. Parabéns Maionesi e obrigado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.