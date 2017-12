Fátima Bernardes chegou a Königstein para acabar com a monotonia dos treinos da seleção brasileira. A simpatia, o charme e a inteligência da apresentadora do Jornal Nacional deram um pouco de graça aos chatíssimos treinos comandados por Parreira. Nem os jogadores suportam mais treinar em dois períodos, há mais de duas semanas, sem disputar um joguinho que preste. Todo brasileiro conhece a Fátima Bernardes. Na entrevista coletiva do Parreira de terça-feira – a primeira na Alemanha -, uma pergunta da jornalista atraiu bem mais atenção do que as 30 respostas do Parreira. Não que o treinador não seja inteligente. Mas suas respostas, politicamente corretas, já cansaram. O Juca Kfouri chegou a cochilar durante a coletiva – pelo menos foi o que disse em seu blog. Todos pararam para ouvir a Fátima perguntar. E Parreira respondeu. Mas, na resposta, não citou seu nome, nem lhe deu as boas-vindas. Respondeu como se ela fosse uma qualquer. Poxa, Parreira, ela é a Fátima Bernardes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.