Bielefeld é uma cidade pequena, mas no trajeto até a estação de trem encontrei uma loja de joguinhos para computador. De cara, vi o “Night Fight”, com o Oscar De La Hoya na capa. Fiquei louco. Pensei: “Vou comprar.” Entrei na loja e o preço foi um nocaute: 49,99 euros. Antigamente, compraria sem pensar. Mas a época é outra. Estou mais para comprar bonequinhas para a Bia e daqui a pouco para a Laura do que jogos de boxe. Mas que o jogo é bom, é bom.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.