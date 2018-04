Bom batedor não precisa de paradinha

Bom batedor de pênalti sabe onde colocar a bola, não sente a perna bambear e não precisa de paradinha.

O que é essa tal de paradinha? Bem, no momento da cobrança do pênalti, o jogador ameaça bater na bola, mas acaba por deslocar o goleiro com o movimento do corpo. Após o guarda-meta cair, o artilheiro se aproveita para, enfim, chutar para o gol.

A paradinha se tornou uma “modinha” entre os jogadores brasileiros.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que vai pedir a proibição desse tipo de lance, o que deve ser regulamentado no dia 20 de outubro, em reunião em Zurique.

Quem utilizar a paradinha será punido com cartão amarelo.

O futebol perderá a graça sem a paradinha? Não. Os goleiros pegarão mais pênaltis a partir de agora? Também não… Goleiro que pega pênalti, pega pênalti com paradinha e tudo. Goleiro que não sabe defender pênalti, bem, vive no fundo das redes…