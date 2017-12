Paulistas se mexem para o Brasileiro

Os clubes paulistas estão se reforçando para o Brasileiro. Os dirigentes do Palmeiras esperam um pacotão de reforços para o fim de semana. Alguns já estão certos, como o volante Makelele. Paulo Sérgio e Dênis Marques estão a caminho. O Verde parece sair na frente para esse segundo semestre, com já um time base pronto. Vai dar trabalho.

No Parque São Jorge, Paulo César Carpegiani começa timidamente a limpar a área. Afastou quatro meninos do time principal do Corinthians. Contratou um bom goleiro, Felipe, um zagueiro razoável, Zelão, e o atacante Finazzi, que tem muito a cara de jogador de time pequeno e que agora terá de provar seu valor. Trouxe ainda o volante Carlos Alberto, do Figueirense, e Ewerton, do Braga. Pode dar a volta por cima.

No Morumbi, que faz um jogaço com o Grêmio pela Libertadores, a chegada de Daboberto deu ânimo extra ao time para o segundo semestre. O elenco é bom, há jogadores competentes, mas penso que o grupo está junto há muito tempo. Precisa de uma mudada em algumas posições. Muricy já fez isso um pouco de 2006 para 2007. O Tricolor, claro, será forte no Brasileiro.

O mesmo se aplica ao Santos. Luxemburgo precisa de sangue novo na equipe. A base, se todos forem mantidos, é forte. Falta um atacante, e isso já faz um tempo. E um bom lateral-direito. Alguns jogadores do meio também precisam voltar à realidade, acham que jogam muito e não jogam. Caso de Cléber Santana.

