Paulistas abaixo da crítica

Ridículas as participações de Santos e Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians, num Morumbi às moscas, empatou em 0 x 0 com o fraco Lanús. O Santos foi pior: tomou uma sapecada de 3 x 0 do San Lorenzo em Buenos Aires. Ambos atuaram com desdém, sem gana nem técnica, nem nada. Para participar de um torneio desse jeito, melhor ficar de fora de uma vez. Jogou, tem que honrar a camisa, moçada! Já o Atlético-PR fez o contrário dos paulistas: foi à Argentina e enfiou 1 a 0 no River Plate. Isso sim é fazer a lição de casa. E ainda fica com moral para pegar o São Paulo no sábado pelo Brasileiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.