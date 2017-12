Paulo Coelho, um fã de futebol

Escritor de sucesso mundial, com livros traduzidos em dezenas de países, Paulo Coelho é fanático por futebol. Tanto que está na Alemanha para acompanhar a Copa do Mundo e torcer pela seleção brasileira.

Mostrando muita simpatia, ele bateu um papo informal com a equipe do Estadão no hotel em que está hospedado. Disse que é convidado da Fifa, que vai acompanhar todos os jogos do Brasil, além da abertura e da final, e que confia no quadrado mágico, apesar dele ainda não ter brilhado nesta Copa.

Enfim, Paulo Coelho mostrou que gosta e entende de futebol. E, mais do que isso, mostrou ser muito simpático e nem um pouco afetado pela enorme fama que tem.