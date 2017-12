Pegou fogo?

Acho que por enquanto, só esquentou, mas esquentou bem. E que o tricolor deu uma vacilada diante da Ponte Preta, lá isso deu. Sem menosprezar a Ponte, que jogou com brio, mas é claro que o São Paulo tem muito mais time, para dizer o mínimo. Agora são cinco pontos que o separam do segundo colocado, pois o Inter aproveitou a chance, ganhando do Botafogo no Rio, no finzinho do jogo. Grêmio e Santos tropeçaram, também. Poderiam ter se aproximado do líder e embolado tudo mais ainda. Enfim, foi uma rodada quente, polêmica, com lances duvidosos como os pênaltis a favor do São Paulo e do Internacional. O campeonato vai se aproximando do fim e vai crescendo em emoção. E ainda tem gente que acha pontos corridos uma fórmula chata. E o que dizer deste fim de semana, que tem Santos x São Paulo e o Gre-Nal? Quer dizer, os quatro primeiros colocados brigando entre si. Bom demais.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.