Os portões do Estádio do Morumbi já foram abertos e o público que chega para o jogo São Paulo x Sport Recife é pequeno. 25 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, a maior parte na semana passada, antes da perda da liderança. Há quem duvide de que o estádio estará cheio. O clima está pendendo mais para despedida, com confiança de vitória, mas não de título, pois dependerá dos outros.