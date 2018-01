Português marca gol de placa na 2ª Divisão da Inglaterra

Pela quarta rodada da Championship, a 2ª Divisão do Campeonato Inglês, Marco Matias marcou um gol de placa. O português do Sheffield Wednesday estava atuando fora de casa, contra o Leeds United. Aos 36 de segundo tempo, o português recebeu um lançamento do campo de defesa, chapelou seu marcador e, antes que ela pingasse, arrematou com a canhota para selar o empate em 1 a 1.

O Sheffield é o quarto colocado no campeonato, com cinco pontos; já o Leeds é o 15º, com quatro.