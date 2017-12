Presente de italiano

Michael Jordan encerrou nesta quarta-feira um tour comercial pela Europa que incluiu participação em jogos de basquete, um encontro com Ronaldinho Gaúcho e visitas a Paris, Berlim e Madri. Na última parada, na Itália, recebeu de presente uma camisa número 23 da Inter de Milão, atual campeã italiana e, como ele, patrocinada pela Nike. O número é o mesmo com o qual ele se consagrou no basquete, e que no clube – e na seleção italiana – é usado pelo polêmico Materazzi. Os dois posaram para uma foto ao lado do português Figo.

Vale lembrar que o futebol não é muito a praia do astro do basquete: no encontro com Ronaldinho, ele elogiou o brasileiro, mas admitiu que nunca viu um jogo inteiro sequer. Em compensação, no marketing, Jordan provou nessa excursão, com ginásios lotados, que é quase tão bom quanto era com a bola laranja nas mãos.