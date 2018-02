Provocação com endereço certo: Morumbi

Luxemburgo até que estava quieto demais em Santos. Mas bastou uma alfinetada dos são-paulinos (rescaldo do clássico domingo) para o treinador provocar e sair pisando no calo de meio mundo no Morumbi.

Em boas palavras, disse que o Santos anda incomodando ‘gente grande’ e por isso começam a tentar tirar as partidas decisivas da equipe (não há dúvidas de que o Peixe irá se classificar para a próxima fase do Paulista) da Vila Belmiro.

Se ficar em primeiro ou segundo lugar, o Santos faz a segunda partida do mata-mata do Paulista em casa. Se o primeiro e o segundo colocados passarem nos confrontos com o terceiro e com o quarto, respectivamente, jogam entre si na final e o PRIMEIRO colocado terá o direito de disputar a última partida do Paulista diante de sua torcida.

O recado de Luxemburgo tinha endereço: Morumbi. Para o treinador, o São Paulo começa a se preocupar com o Santos na Vila. E tenta minar o adversário, já pensando como será lá na frente. Pode ser delírio de Luxa, que também sempre ouviu nos seus tempos de Palmeiras sobre um tal esquema Parmalat, que nunca se confirmou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bem ou mal, Luxa partiu para a ofensiva. Atacou pesado. Certamente receberá o troco.