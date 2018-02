Punição para os dois times

Agora a discussão é saber quem atirou a primeira preta na Vila, ou o primeiro chinelo. O jogo de empurra começou e tem gente defendendo os dois lados. Prefiro pensar que torcedores de Santos e São Paulo são igualmente culpados pelos incidentes no estádio domingo. Não dá mais para tolerar esse comportamento das arquibancadas. Está mais que na hora de punições severas. Sou a favor da punição ao Santos, com a perda de mando de jogos, portões fechados, essas coisas, como também seria se o episódio tivesse acontecido no Morumbi, Pacaembu, Palestra Itália. E como são-paulinos tiveram envolvidos, punição também para o Tricolor, que deixaria de fazer jogos em sua casa. É isso.

