Nesta quarta-feira, uma bomba abalou o futebol mundial. Em Zurique, uma operação da polícia suíça deteve 14 dirigentes acusados de corrupção, entre eles, 9 cartolas da Fifa. José Maria Marin, que foi presidente da CBF até abril deste ano, é um dos presos e é acusado de receber propinas milionárias de contratos da entidade. O acontecimento promete abalar o mundo do esporte e os primeiros reflexos já começam a aparecer.

Na sua opinião, quais devem ser as implicações do ‘caso Fifa’ no futebol brasileiro?

Quais serão os reflexos do 'caso Fifa' no futebol brasileiro? Instauração de CPI da CBF

Revisão dos contratos da CBF e punição aos dirigentes beneficiados

Regulação do poder da CBF sobre o futebol brasileiro

Criação de uma Liga Nacional Independente

Intervenção do governo no futebol

Novas eleições na CBF

Mudança de estatuto, sem releição de presidentes

