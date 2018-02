Qual é a diferença?

O que mais deve doer para os corintianos, sobretudo para o técnico Leão, é que o Palmeiras estava na mesma situação ruim na tabela que o Corinthians, mas conseguiu se reerguer e, após a vitória sobre o América por 2 a 0 na quinta, deu passo importante para a classificação. O torcedor não é bobo. Como que um time com elenco semelhante, mas treinador ‘muito’ melhor fica para trás e vê seu maior rival subir na tabela? Ou alguém pode dizer que o elenco do Palmeiras e melhor que o elenco do Corinthians?

Que nada! Edmundo está jogando o que o Amoroso poderia jogar, mas não joga. Atraso de salário há nos dois clubes. Diretoria batendo a cabeça também, embora o pessoal do Palestra deu boa melhorada e parece ter achado seu caminho. Por enquanto. A MSI sumiu? O Palmeiras nunca teve um patrocinador nesta temporada. Para mim a resposta de tamanha diferença hoje entre Palmeiras e Corinthians é o envolvimento. Acho os palmeirenses mais envolvidos com o time que os corintianos. É isso.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.