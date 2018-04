A Fifa divulgou o pôster oficial da Copa do Mundo de 2014, último símbolo visual do torneio que ainda faltava ser apresentado, no Rio de Janeiro. Considerando os cartazes das outras edições, qual é o mais bonito? Dê sua opinião!

Qual é o pôster da Copa do Mundo mais bonito? Copa 2014 - Brasil

Copa 2010 - África do Sul

Copa 2006 - Alemanha

Copa 2002 - Coreia do Sul/Japão

Copa 1998 - França

Copa 1994 - EUA

Copa 1990 - Itália

Copa 1986 - México

Copa 1982 - Espanha

Copa 1978 - Argentina

Copa 1974 - Alemanha

Copa 1970 - México

Copa 1966 - Inglaterra

Copa 1962 - Chile

Copa 1958 - Suécia

Copa 1954 - Suíça

Copa 1950 - Brasil

Copa 1938 - França

Copa 1934 - Itália

Copa 1930 - Uruguai View Results

