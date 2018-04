Qual o cenário ideal do Brasileirão 2014?

Toda a polêmica envolvendo a escalação irregular do atacante Héverton, da Portuguesa, pode acarretar num Brasileirão 2014 um tanto diferente das edições anteriores. Condenada à perda de quatro pontos no Campeonato Brasileiro de 2013 e à consequente queda para a Série B, a Portuguesa viu nesta quarta-feira o Ministério Público abrir um inquérito para investigar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre o julgamento. Segundo o promotor do caso, Roberto Senise Lisboa, “existe a possibilidade de a Portuguesa permanecer na Série A” caso seja constatada alguma irregularidade no processo.

Porém, seria necessário que algum clube caísse no lugar da Lusa. No caso, o Flamengo seria o prejudicado, já que também foi punido com a perda de quatro pontos no Brasileirão. Isto se o clube da Gávea não decidir recorrer à Justiça comum, que também é uma possibilidade.

Quem pode se beneficiar com o imbróglio são Vasco, Ponte Preta e Náutico. Alguns dirigentes da CBF cogitam a realização de um Brasileirão 2014 sem nenhum rebaixado de 2013 e 24 times. Assim, o campeonato seria inflado, com a possibilidade de ter oito rebaixados para que a competição de 2015 voltasse a ter 20 times.

