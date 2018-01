Quanto maior a altura, maior a queda

Ilsinho: “Estamos mais acostumados a jogar lá [no Morumbi]. O São Caetano terá mais dificuldades de se defender”.

Muricy: “Nosso time está sempre chegando, a gente perde muito pouco”.

As declarações do lateral-direito e do técnico são-paulino, na semana que antecedeu ao segundo jogo da semifinal do Paulista, mostram bem o tamanho da queda do time neste sábado, depois dos 4 a 1 para o São Caetano.

Mesmo jogando em seu estádio, com mais de 40 mil torcedores cantando forte para espantar o frio e a chuva, o São Paulo não viu a cor da bola. Um pouco mais de humildade faria bem.

Ilsinho pôde constatar que o melhor conhecimento do gramado não ajudou em nada. E também que seus companheiros de ataque não fizeram cócegas à zaga do São Caetano. Sem contar que Aloísio, referência do sistema ofensivo tricolor, não marca um gol há 3 meses. Isso mesmo, 3 meses!

Muricy está certo, o São Paulo realmente perde pouco. Ficou oito meses invicto em seu estádio e seis no geral. Mas se esqueceu de dizer que, quando perde, quase sempre é nos momentos decisivos. Foram duas derrotas nos dois últimos confrontos em mata-mata que disputou: para o Boca Juniors, na Recopa Sul-Americana, e para o Inter, na Libertadores. Sem contar o chocolate do São Caetano neste Paulistão. Curiosamente, todas essas derrotas foram no Morumbi.

Quarta-feira, contra o Audax Italiano, no mesmo Morumbi, o São Paulo tem a chance de provar que tem mesmo a tão propagada força no mata-mata.