Quase morto

O Santos esbanjou confiança na primeira partida da final do Paulista. Apanhou de 2 a 0 do São Caetano. Ficou com a bola nos pés por mais tempo, mas não conseguiu chegar na área do goleiro Luiz. Agora, só um milagre dá ao time de Luxemburgo o título paulista. Futebol por futebol, o Santos teria condições sim de fazer dois gols domingo.

Como disse o treinador, um em cada tempo. Ocorre que o time jogará quarta-feira com o Caracas, lá, pela Libertadores. Outra pedreira. Viagem, desgaste físico, cansaço, falta de tempo para treinar. Já o Azulão terá a semana cheia para trabalhar. E isso faz muita diferença. É a sina dos grandes contra os pequenos. Luxa disse que o Santos não está morto, mas está quase.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.