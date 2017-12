Que coca-cola cara

Os 23 graus de ontem, em Marienfeld, foram festejados por todos depois dos dois graus de segunda-feira pela manhã. Com o calor, me veio uma sede monstro à tarde. Lá na concentração de Portugal, só tem um barzinho, de uma dona alemã malcriada que dói. Como nem bebedouro tem no mosteiro de 800 anos, resolvi ir comprar uma coca. A mulher pegou a garrafa de 200 ml e bateu forte na mesa. Parecia aqueles filmes de caubói americano. Eu, seco, fui pegar para tomar e ela veio com aquela sopa de consoantes. Não entendi nada e ela quase me expulsou do bar. Fui pagar e ela falou o preço: três euros. Aí, quase que eu vou para cima dela. Que roubo!

