Que Robinho não venha com a postura de Vágner Love

O Santos está muito perto de ter Robinho. A contratação seria espetacular por parte da diretoria santista e sem dúvida injetaria um novo ânimo nos torcedores. O problema, agora, está em saber o que Robinho pretende realizar com seu retorno ao Brasil.

Robinho afirma que quer disputar a Copa e espera ter um bom ritmo de jogo no Santos – ele tem atuado poucas vezes no Manchester City. Se for para jogar bola e recuperar o ritmo dos velhos tempos, a contratação de Robinho será espetacular.

O problema será se Robinho seguir os passos de Vágner Love. Quando chegou ao Palmeiras, o atacante utilizou o mesmo discurso e disse que tinha retornado ao Brasil para ganhar ritmo e voltar a seleção.

No Palmeiras, Vágner Love não rendeu o esperado dentro de campo e foi mais destaque na imprensa por suas atuações fora do gramado. Com salário alto, acabou sem clima e foi parar no Flamengo.

Robinho recebeu críticas na Europa por também ter uma vida agitada fora de campo – até mesmo Pelé pediu para o jogador se concentrar mais na profissão.

Se assinar com o Santos, que Robinho volte a ser aquele jogador que encantou a todos no futebol brasileiro.