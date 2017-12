Olha, assistir ao jogo do Brasil contra a Croácia pela TV alemã foi terrível. “Roberto Carlos………..Adriano…….Kaká.” Meu Deus! Quase dormi no segundo tempo. Deu saudade dos gritos e comentários do Galvão, do Luciano do Valle, do Luis Roberto, do Milton Leite, do Palomino, de todo mundo que trabalha na narração.

