É legal saber que temos um uniforme, indentificando a equipe do Estado na Copa do Mundo. Mas ontem, minha estréia nos jogos do Mundial, eu quebrei a regra e não usei a camisa. A explicação é simples: eu estava escalado para cobrir o jogo entre Argentina e Costa do Marfim, em Hamburgo. Antes de sair do hotel, pela manhã, quase coloquei o uniforme do Estado. Mas aí lembrei que encontraria um batalhão de hermanos na rua. E escolhi uma camisa azul… assim, passaria imperceptível na frente dos torcedores. Pensando bem, foi uma excelente idéia. Tudo o que eu não precisava, ontem, era de uma confusão com algum argentino mais exaltado…

