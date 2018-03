Queda e ascensão na Copa do Brasil

Um parecia destinado ao fracasso; o outro, ao sucesso. A noite de quarta-feira, no entanto, reservava surpresas para corintianos e palmeirenses na Copa do Brasil.

Empolgado pela bela campanha no Paulistão, o Palmeiras exacerbava confiança para o confronto diante do Goiás. Apesar do empate sem gols em casa, o técnico Vanderlei Luxemburgo dava como certa a classificação da equipe e a possibilidade da conquista da tríplice coroa (estadual, Copa do Brasil e Brasileirão), como havia feito com o Cruzeiro em 2003.

Seus planos, no entanto, esbarraram na apatia do time palmeirense. Talvez a confiança tenha atrapalhado, ainda mais após ter empatado o jogo em 1 a 1, o que dava a impressão que o Palmeiras poderia definir o jogo a qualquer momento. Ledo engano, já que o Sport, empurrado pela torcida, aproveitou as falhas de marcação do adversário para liquidar a partida com uma goleada inesperada de 4 a 1.

Além de ser desclassificado, o técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu a esportiva ao tentar agredir um dirigente do Sport que fez uma brincadeira após o jogo, perguntando ao treinador qual havia sido o placar. Luxemburgo também demonstrou destempero na coletiva, com respostas ríspidas, como se não pudesse ser questionado sobre a noite infortuna de sua equipe.

Se a noite havia sido tenebrosa pelo lado palmeirense, o mesmo não pode ser dito sobre o Corinthians. Praticamente posto como desclassificado pela derrota sofrida na partida de ida (3 a 1), a equipe do técnico Mano Menezes entrou em campo com uma nova formação, com apenas dois zagueiros e três armadores, sendo um deles o questionado Lulinha.

A tática deu certo, mas em grande parte pela volta de algo que o torcedor corintiano esperava ansiosamente: a raça. Sufocando o Goiás, o Corinthians fez 4 a 0 em 30 minutos de jogo, levando sua torcida à loucura, uma vez que, ao mesmo tempo, seu grande rival perdia em Recife.

A raça demonstrada em campo tende a recuperar o prestígio da torcida, que andava desgastado. A torcida, aliás, está de parabéns pelo belo show demonstrado no Morumbi, com mais de 50 mil pessoas presentes. O Corinthians só tem a ganhar a torcida ao seu lado in loco, e não apenas à frente dos televisores.

LIBERTADORES

Nada fora do comum até o momento. Fluminense e Flamengo mostraram porque são os times de melhor, enquanto o São Paulo saiu de Montevidéu com um empate que o deixa numa situação confortável.

Já o Cruzeiro perdeu para o Boca Juniors, mas o gol de Fabrício pode ter sido a chave para sua classificação às quartas-de-final da competição.

Agora, é a vez do Santos mostrar sua força. Único brasileiro a jogar em casa na primeira partida, o Santos tem tudo para vencer o Cúcuta por pelo menos dois gols de diferença e ratificar sua classificação na partida na Colômbia. Seria sensacional termos todos os brasileiros nas quartas.