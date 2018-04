Os dois semifinalistas alemães da Copa dos Campeões, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, massacraram seus rivais espanhóis, Barcelona e Real Madrid, respectivamente. O Bayern goleou o Barça, de Messi, por 4 a 0. O Borussia fez 4 a 1 no Real Madrid, de Cristiano Ronaldo. Se nenhum milagre for operado na partida de volta, as duas na Espanha, os times da Alemanha farão a final inédita da competição europeia. Mas quem é o melhor para você?

Quem é melhor? Bayern de Munique

Borussia Dortmund View Results