Quem é o culpado pelo fraco desempenho do Corinthians no Campeonato Paulista?

A goleada sofrida para o Santos, por 5 a 1, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, já começa a levantar dúvidas sobre de quem é culpa pelo fraco desempenho do Corinthians no começo do ano. Foram quatro jogos até aqui, duas vitórias e duas derrotas. Na estreia contra a Portuguesa, a equipe venceu com certa facilidade, apesar de levar alguns sustos. Já contra o Paulista de Jundiaí o time sofreu um pouco mais, mas mesmo assim conseguiu um placar magro de 1 a 0. Depois disso, a equipe perdeu para o São Bernardo em pleno Pacaembu e foi massacrada pelo Santos na Vila Belmiro.

A que se deve o fraco desempenho do Corinthians no início do Campeonato Paulista? Jogadores - Não conseguem repetir as boas atuação da época vitoriosa do Corinthians em 2012 (48%, 96 Votes)

Mano Menezes - Técnico ainda não acertou o time após seu retorno ao time em que foi campeão em 2009 (29%, 58 Votes)

Diretoria - Não trouxe nenhum reforço de peso para 2014 (23%, 45 Votes) Total Voters: 199