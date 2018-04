Quem é o favorito para o clássico entre Palmeiras e São Paulo?

Palmeiras e São Paulo fizeram o dever de casa no Campeonato Paulista neste fim de semana. Enquanto o Alviverde fez 1 a 0 no São Bernardo, fora de casa, com golaço de Vitor Hugo, o Tricolor não teve dificuldades para aplicar 3 a 0 em cima do Marília, no Morumbi. As duas equipes agora se enfrentam na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, pela 12.ª rodada do Paulistão. O Palmeiras, com 100% de aproveitamento contra equipes de menor expressão, tenta alcançar a primeira vitória contra um clube da Série A neste ano. Já o São Paulo, mesmo após a vitória sobre o San Lorenzo na Libertadores, ainda procura convencer o seu torcedor.

