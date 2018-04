Quem é o verdadeiro pentacampeão brasileiro?

Os são-paulinos não têm dúvidas em afirmar que são o primeiro pentacampeão nacional – 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007. E utilizam um argumento forte: a CBF não reconhece o título de 1987 do Flamengo (diz que o Sport Recife é o vencedor), o que deixa o clube carioca com apenas quatro conquistas – 1980, 1982, 1983 e 1992.

Mas esta decisão da entidade máxima de nosso futebol é realmente justa? O Clube dos 13, entidade que organizou a Copa União em 1987, apresenta uma ata em que também considera o Flamengo como campeão.

Em 1987, o Flamengo deveria ter enfrentado o clube de Pernambuco numa final que reuniria os vencedores dos módulos Verde e Amarelo da Copa União. O clube carioca não concordou com a disputa. Assim, a CBF deu o título ao time de Recife.

Além desses times, torcedores de mais duas equipes buscam o direito de se considerar pentacampeão nacional. E eles utilizam a história como argumento.

De 1959 a 1968, a então CBD (Confederação Brasileira de Desportos) organizou a Taça Brasil, torneio que reuniria clubes do território nacional para indicar os representantes na Taça Libertadores da América.

O Santos, de Pelé, conquistou a Taça Brasil por cinco vezes, de 1961 a 1965. Essa disputa, apesar de ter organização da CBD, não é reconhecida pela atual CBF como Campeonato Brasileiro.

Porém, os torcedores que acompanharam os jogos consideram a visão da CBF injusta. Muitos, até, acreditam que a entidade deveria reconhecer a competição como a início do Brasileirão.

De 1967 a 1970 (um ano antes do 1.º Campeonato Brasileiro), aconteceu a disputa do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Robertão), que também teve gestão da CBD a partir de 1968. Daí aparece o outro clube que poderia se considerar penta: o Palmeiras.

A equipe de Palestra Itália possui dois títulos da Taça Brasil, dois títulos do Robertão e quatro do Campeonatos Brasileiros. Muitos torcedores dizem que o clube é o segundo pentacampeão nacional da história, atrás do Santos.

Mas nesta saudável polêmica entre torcedores, quem teria a razão: são-paulinos, flamenguistas, santistas ou palmeirense?

Campeões do futebol nacional:

Campeonato Brasileiro:

2007 – São Paulo (São Paulo)

2006 – São Paulo (São Paulo)

2005 – Corinthians (São Paulo)

2004 – Santos (São Paulo)

2003 – Cruzeiro (Minas Gerais)

2002 – Santos (São Paulo)

2001 – Atlético Paranaense (Curitiba, Paraná)

2000 – COPA JOÃO HAVELANGE – Vasco da Gama (Rio de Janeiro)

1999 – Corinthians (São Paulo)

1998 – Corinthians (São Paulo)

1997 – Vasco da Gama (Rio de Janeiro)

1996 – Grêmio (Rio Grande do Sul)

1995 – Botafogo (Rio de Janeiro)

1994 – Palmeiras (São Paulo)

1993 – Palmeiras (São Paulo)

1992 – Flamengo (Rio de Janeiro)

1991 – São Paulo (São Paulo)

1990 – Corinthians (São Paulo)

1989 – Vasco da Gama (Rio de Janeiro)

1988 – Bahia (Salvador)

1987 – COPA UNIÃO – Sport Recife (Pernambuco)

1986 – São Paulo (São Paulo)

1985 – Coritiba (Paraná)

1984 – Fluminense (Rio de Janeiro)

1983 – Flamengo (Rio de Janeiro)

1982 – Flamengo (Rio de Janeiro)

1981 – Grêmio (Rio Grande do Sul)

1980 – Flamengo (Rio de Janeiro)

1979 – Internacional (Rio Grande do Sul)

1978 – Guarani (Campinas)

1977 – São Paulo(São Paulo)

1976 – Internacional (Rio Grande do Sul)

1975 – Internacional (Rio Grande do Sul)

1974 – Vasco da Gama (Rio de Janeiro)

1973 – Palmeiras (São Paulo)

1972 – Palmeiras (São Paulo)

1971 – Atlético Mineiro (Minas Gerais)

Torneio Roberto Gomes Pedrosa:

1970 – Fluminense (Rio de Janeiro)

1969 – Palmeiras (São Paulo)

1968 – Santos (São Paulo)

1967 – Palmeiras (São Paulo)

Taça Brasil:

1968 – Botafogo (Rio de Janeiro)

1967 – Palmeiras (São Paulo)

1966 – Cruzeiro (Minas Gerais)

1965 – Santos (São Paulo)

1964 – Santos (São Paulo)

1963 – Santos (São Paulo)

1962 – Santos (São Paulo)

1961 – Santos (São Paulo)

1960 – Palmeiras (São Paulo)

1959 – Esporte Clube Bahia (Bahia)