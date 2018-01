Quem foi o melhor do mundo?

Cannavaro foi eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo (leia mais aqui). Foi premiado pela perfeita atuação como capitão e zagueiro da Itália na conquista do tetra na Copa da Alemanha.

Mas o título de melhor do mundo parece ser meio exagerado para Cannavaro. O problema é que 2006 não teve uma unanimidade, um jogador que fosse evidentemente melhor dos que os outros, como aconteceu em anos anteriores.

Ronaldinho Gaúcho continua brilhando nos gramados e ainda teve um primeiro semestre excelente, com títulos pelo Barcelona. Mas falhou na hora mais importante do ano: a Copa do Mundo.

Zidane fez uma boa Copa, apesar da estúpida cabeçada na final. Mas não foi além disso, já que se aposentou depois do Mundial e não teve um primeiro semestre muito bom. E no Mundial, ele nem conseguiu levar a França ao título.

É possível citar muitos outros candidatos, como Henry, Kaká, Eto’o, mas nenhum mostrou ser superior aos demais. Então, para quem dar o prêmio de melhor do mundo em 2006? Ninguém mereceu.