Quem leva o segundo turno?

O segundo turno do Campeonato Carioca começa no sábado (10) e, como no primeiro turno, não há favoritos. Um exemplo maior foi o título da Taça Guanabara conquistado pelo Flamengo. Apesar da tradição rubro-negra, a equipe da Gávea só chegou à final porque o Botafogo, que precisava ganhar por qualquer placar do inexpressivo Boavista, na última rodada, conseguiu a proeza de ser derrotado, por 3 a 2, e a vaga ficou com o time de Obina e cia.

Na semifinal contra o Vasco, empate, por 1 a 1, no tempo normal e um show de pênaltis perdidos pelos jogadores de São Januário classificaram os flamenguistas à final. Não tiro os méritos do Flamengo. Mas, com tantas falhas apresentadas pelo campeão do primeiro turno e os demais grandes cariocas, fica impossível apontar um favorito à conquista da Taça Rio.