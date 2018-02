Quem merece ficar com a taça das “bolinhas”? Ninguém

A grande pergunta no mundo do futebol nas últimas semanas tem sido: quem merece ficar com a taça das “bolinhas” (acho esse apelido péssimo, mas pela falta de outro, vamos com ele) pelo pentacampeonato brasileiro, São Paulo ou Flamengo? A resposta, depois de analisar o que aconteceu na época é simples: ninguém. Por quê? Todos (repito, todos) erraram na época, os clubes e a CBF.

O argumento tem como base os textos do jornal O Estado de S. Paulo sobre o que envolveu o regulamento do campeonato nacional de 1987. Para isso, contextualizo o que acontecia na época: o futebol brasileiro estava em crise por causa de um racha entre os clubes e a CBF, administrada pela dupla Octávio Pinto Guimarães/Nabi Abi Chedid. Tudo, obviamente, por causa de dinheiro e poder. Foi isso o que forçou a criação do Clube dos 13, que teve como presidente Carlos Miguel Aidar, do São Paulo.

Os times queriam administrar o Campeonato Brasileiro e a CBF não queria ceder em seus pedidos. Com isso, foi criada a Copa União, um torneio paralelo com nome simbólico. A CBF tentou forçar os clubes a obedecê-la, anunciando a Copa Brasil e uma tabela de jogos (São Paulo x Atlético-MG abririam o campeonato), que no fim não foi cumprida – a atitude, claramente, era um blefe. A briga quase se tornou jurídica, com os clubes exaltando o direito de realizar o campeonato com base em uma lei federal (6.257). Depois de muitas conversas, foi acertado, em 1 de setembro, a realização da Copa União.

O acordo previa que campeão e vice do Módulo Verde (que seriam Flamengo e Internacional) disputariam um quadrangular com campeão e vice do Módulo Amarelo (Sport Recife e Guarani) para definir os dois representantes brasileiros na Copa Libertadores de 1988. O impasse era que o Clube dos 13 exigia que o campeão brasileiro fosse o vencedor da Copa União, e não do quadrangular. Mesmo assim, o Clube dos 13 assinou o acordo, o que significa que aceitava a realização do quadrangular. Mas o ignorou, depois.

O principal problema era o repasse de verbas à entidade. A CBF queria 5% do arrecadado das rendas brutas, mas abriu mão. Além disso, os jogos que seriam televisionados na TV aberta (ainda não existiam os canais por assinatura) seriam sorteados.

Por causa da confusão, até o Conselho Nacional de Desportos (CND), órgão do Governo Federal que regulava o esporte no País, teve de intervir, exigindo a criação de um conselho arbitral na entidade e nas federações. O presidente na época, Manoel Tubino, também era contra a realização do quadrangular, por sinal.

Depois do acordo, mais confusão. A TV Globo, que comprou os direitos do campeonato, queria transmitir jogos aos domingos às 17 horas. Mas as federações locais reclamaram, dizendo que isso mataria o futebol das divisões inferiores. Os clubes que não foram incluídos na Copa União ficaram revoltados e ameaçaram entrar na Justiça. O Guarani, aliás, o fez. Mas nada mudou.

A confusão sobre o regulamento foi grande. Todos queriam levar vantagem e ninguém estava disposto a abrir mão de algo. Como reflexo disso, até mesmo para se definir o campeão do Módulo Verde, no jogo entre Flamengo e Internacional, havia dúvida. Não se sabia quem tinha vantagem. O time carioca reclamava a vantagem de um ponto nas finais por ter mais vitórias (8 a 7), mas a CBF dizia que o válido era o saldo de gols. E foi isso o que prevaleceu, embora não tenha sido necessário (1 a 1 na ida e 1 a 0 Fla na volta).

Ao final da fase decisiva, Flamengo e Internacional ignoraram o quadrangular pelo qual concordaram participar, ao assinar o regulamento. Passaram o campeonato inteiro dizendo que não o disputariam. Mas pergunto: por quê, então, assinaram o regulamento? Sport e Guarani o fizeram e ganharam. Por isso, o time pernambucano é considerado o campeão nacional. Nisso, não há o que fazer, pois o caso já foi até julgado na Justiça e o time pernambucano foi considerado o campeão de 1987. E está certo.

Há os que defendem o direito para seu time alegando um erro menor nesta história. Mas esse argumento é péssimo, não deveria existir. Todos erraram. E a taça das “bolinhas”, que não está em disputa desde 1992 por causa do impasse na época se o Flamengo era ou não pentacampeão – o caso estava na Justiça – foi parar num cofre de banco. Uma decisão correta. Ela não deve ser entregue ao São Paulo justamente por isso: não estava em disputa. E o time tricolor, assim como os outros que participaram da Copa União na época, fazem parte da confusão.

A solução que sugiro para o caso é simples: museu. Coloquem a taça em um. Para que sirva de exemplo. Seja pelo lado bom (grandes campeões a levantaram) ou seja pelo lado ruim (que nunca mais aconteça esse tipo de confusão).

P.S.: É necessário que se faça o registro de outros personagens envolvidos, além do presidente e vice da CBF e do presidente são-paulino. Eurico Miranda, Eduardo Viana, Carlos Hoffmeister (então presidente da Federação Gaúcha) e, principalmente, Márcio Braga, então e atual presidente do Flamengo. Sabendo do grande time que tinha em mãos (com Zico, Bebeto, etc), ele fez de tudo por ele mesmo. Em nada ajudou o futebol brasileiro. Só agitou. Só fez barulho para a torcida. Lamentável que anos depois esteja de volta ao poder e novamente reclamando de ter vantagem em algo que ele mesmo só prejudicou.