Quem pedalará mais?

Antes mesmo da confirmação, a torcida já ensaiava Neymar e Robinho distribuindo pedaladas pela Vila Belmiro. Nada mais justo. Dois dos ídolos mais recentes da história do clube jogando juntos pelo menos até 4 de agosto, data da final da Copa do Brasil. Mas agora, o técnico Dorival Júnior tem uma boa dor de cabeça para sanar: como escalar esse time?

Os expoentes dos Meninos da Vila, cada um com a sua geração, não podem ficar de fora. Um em cada flanco do campo, lembrando os autênticos pontas? Uma opção. Ainda assim, o que fazer com Paulo Henrique Lima, Wesley, Marquinhos e André? Para completar, o banco de reservas ainda conta com Giovanni, Alan Patrick e Breitner.

E quem marca? Os laterais Pará e Léo também têm características ofensivas e costumam deixar uma avenida no segundo tempo. Sobrecarregar Rodrigo Mancha, o único volante na goleada por 5 a 0 sobre o Barueri? Deixe a sua opinião.