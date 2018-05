Quem são os favoritos nas semifinais da Liga dos Campeões?

Após muita expectativa, finalmente os jogos das semifinais da Liga dos Campeões foram definidos. Sensação da temporada, o Atlético de Madrid jogará contra o Chelsea, de José Mourinho, em busca do seu primeiro título da competição. Na outra partida, o atual campeão, Bayern de Munique, vai ter a dura missão de encarar o Real Madrid, maior vencedor do torneio, com 9 títulos conquistados.

Protagonistas, os craques das equipes prometem um duelo à parte. O Real Madrid aposta no sempre decisivo Cristiano Ronaldo. Formando um trio de ataque veloz e mortal ao lado de Benzema e Bale, o português é o artilheiro da Liga dos Campeões com 14 gols. Do lado do Bayern de Munique, Ribery é o nome forte da equipe: aos 31 anos, o jogador é o responsável por organizar o toque de bola no meio de campo da equipe.

No Atlético de Madrid, Diego Costa é o nome do gol. O atacante brasileiro não disputou o último jogo das quartas de final, mas em campo, sempre desequilibra. O Chelsea conta com o belga Hazard para vencer os espanhóis sob o comando do bicampeão José Mourinho.

Quem deve se classificar para a decisão? E quais serão os destaques? Opine!

