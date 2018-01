Rádio diz que Real Madrid e Internazionale chegam a acordo por troca Adriano-Ronaldo

Segundo a rádio Cadena Ser, da Espanha, o Real Madrid e a Internazionale, de Milão, chegaram a um acordo para uma troca entre os atacantes Ronaldo e Adriano. Esta mudança é um sonho antigo do time italiano – chegou a ser cogitada em vários momentos antes da Copa do Mundo da Alemanha – e resolveria o problema de ambos os clubes, que estão com os jogadores insatisfeitos em seus elencos.

Para Adriano, seria uma chance de recuperar a auto-estima e voltar à bosa fase de temporadas passadas. E Ronaldo, a chance de “pagar uma dívida” com o time italiano, clube em que ficou boa parte do tempo no departamento médico. Os dois times, oficialmente, ainda não se pronunciam sobre o fato.