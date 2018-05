Renato Gaúcho com ou sem nova ovada

O técnico Renato Gaúcho sequer foi apresentado no Bahia, mas já convive com a desconfiança de parte da torcida. A polêmica frase dita na Copa América de 1989 voltou à tona assim que seu nome foi anunciado pela diretoria. “A Bahia é terra de índio não aculturado”, disse o ainda jogador, que acabou substituindo o cortado Charles, ídolo local.

A seleção brasileira subia para o gramado da Fonte Nova quando da arquibancada, um torcedor revoltado – e com uma mira para lá de incrível – acertou uma ovada no atacante. A partir daí, veio a declaração do jogador, relembrada em redes sociais na internet.

Com ou sem nova ovada, Renato Gaúcho chega a Salvador na quinta-feira. O técnico, de 47 anos, que estava sem clube, será apresentado na inauguração da primeira loja oficial de produtos do Bahia. Ele chega com a missão de reconduzir o time à Série A – caiu em 2003 e chegou até a disputar a Série C.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/rdzVEQ0mwKw” width=”415″ height=”314″ wmode=”transparent” /]