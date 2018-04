Revista que criou Bola de Ouro revela capas dos três candidatos

Criadora do prêmio da Bola de Ouro, a revista France Football mostrou que não irá deixar as coisas para última hora. Nas redes sociais, os editores divulgaram três capas referentes a cada um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Criado em 1956, o troféu passou a ser dado em parceria com a Fifa à partir de 2010. Na edição de 2013, concorrem o francês Franck Ribéry, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi. A Bola de Ouro será entregue às 15h30 desta segunda em Zurique, na Suíça.

