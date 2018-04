Revoltado, técnico rasga sua camisa em partida da Liga Dinamarquesa de Handebol

Faltando apenas 6 segundos para o final da partida, a equipe do Nordsjaelland Handbold vencia o TM Tonder pelo placar de 20 a 16, em partida disputada pela Liga Dinamarquesa de Handebol.

Com a vitória, o Nordsjaelland estava classificado para a primeira divisão da Liga Dinamarquesa, mas, o árbitro decidiu marcar uma penalidade no final da partida, o que resultou na fúria do técnico Ian Marko Fog, que, rasgou sua camisa e, em lágrimas, demonstrou toda sua revolta. Após concluir a penalidade, a equipe do TM Tonder mudou o placar do jogo e garantiu a classificação.