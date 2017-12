Rigor da polícia alemã

O trabalho dos policiais é um bom exemplo do conhecido rigor alemão.

Na chegada ao aeroporto, já na porta de saída do avião, policiais alemães esperam os turistas e jornalistas que viajaram para a Alemanha por causa da Copa do Mundo. Eles olham todos os passageiros com cuidado e chegam a pedir para alguns pararem para mostrar o passaporte. Isso tudo antes da alfândega, onde acontece a inspeção obrigatória.

Nas grandes cidades, como Frankfurt, alugar um carro pode custar caro. Principalmente, se você demorar para entender os caminhos locais. Uma conversão proibida vale multa de 15 euros. E não adianta explicar para o policial que você é turista ou jornalista e que não conhece bem o trânsito dali. Não tem conversa: é multa, com pagamento na hora.