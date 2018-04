Rio de Janeiro: apoiar ou criticar a candidatura?

Nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) escolherá a sede para os Jogos Olímpicos de 2016 – o anúncio será às 13h30 de Brasília. Rio de Janeiro briga para ser escolhido ao lado de Madri, Tóquio e Chicago.

Rio de Janeiro é uma das favoritas – briga diretamente com Chicago.

Sediar uma Olimpíada pode ser benéfico para um país, desde que tudo seja feito com transparência.

MOTIVOS PARA SER CONTRA

– Como o Brasil sediará a Copa 2014, haveria pouco tempo de preparação para os Jogos

– Alto custo para realizar os Jogos – só na propaganda, até agora, foram R$ 180 milhões

– Criação de obras que se tornariam “elefantes brancos”, como aconteceu com o Pan

– Utilização da Olimpíada para fins políticos

– Rivais do Rio de Janeiro possuem mais infraestrutura e não precisariam gastar tanto

MOTIVOS PARA SER FAVORÁVEL

– Visibilidade que o Rio e o Brasil teriam ao receber um evento mundial

– Crescimento no turismo, com estrangeiros movimentando o nosso mercado

– Construção de infraestrutura, como metrô, estacionamentos e reformas em aeroportos

– Aumento na segurança, como aconteceu durante a realização do Pan 2007

– Primeira vez que uma Olimpíada aconteceria na América do Sul

Os itens acima foram citados com a participação do repórter Rafael Vergueiro, do estadao.com.br

E você, torce para que o Rio seja escolhido como sede dos Jogos?