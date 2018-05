Rio de Janeiro ferve

O tempo no Rio de Janeiro está bom. O domingo não registra mais as chuvas do último sábado. E o carioca acordou animado para a rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. A cada esquina, é possível avistar um torcedor com a camisa do Flamengo.

Para ser campeão, o rubro-negro carioca precisará vencer o Grêmio no Maracanã.

Telões foram espalhados pela cidade para que os rubro-negros que não conseguiram ingressos possam acompanhar o jogo.

Aos poucos, os torcedores com ingressos vão chegando ao Maracanã. Os linhas de ônibus que dão acesso ao estádio já estão cheias de flamenguistas.



Torcedores de Brasília e do Maranhão antes de irem ao Maracanã