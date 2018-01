Rio segue mau exemplo de São Paulo

Depois de os torcedores corintianos protestarem com invasões de campo durante o treino de sexta-feira, agora foi a vez dos tricolores. Cerca de 50 pessoas invadiram as Laranjeiras para agredirem os jogadores do Fluminense e o técnico Joel Santana. Os vândalos entraram no gramado, jogaram bonecas no campo, xingaram o treinador de “cachaceiro” e gritaram palavras de ordem.

O protesto foi motivado pela péssima campanha do Fluminense em 2007. Após contratar um total de 16 jogadores no início do ano, criou-se uma expectativa grande nos torcedores, que se transformou em frustração.

Sobre a confusão armada pelos bandidos travestidos de torcedores, que acham que podem tudo, só tenho a lamentar. Volto a dizer, a torcida tem todo o direito de protestar, mas da arquibancada, gritando ou exibindo faixas exacerbando seu descontentamento.

Agora, invadir o campo, agredir os jogadores com empurrões ou outros objetos é um absurdo. Pena que esses bandidos não possam ser eliminados do futebol.

E, para finalizar, fico com as palavras do Joel Santana, após a manifestação condenável: “Foi desagradável. A torcida pode protestar, tem razão de cobrar, mas não pode apelar para a violência”, disse o técnico do Fluminense.